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Preis steht: Zwei Klubs wollen Damar

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
1 min.
Muhammed Damar im Trikot der TSG Hoffenheim @Maxppp

Muhammed Damar könnte die TSG Hoffenheim in diesem Sommer verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der SC Braga ins Rennen um den 22-Jährigen eingestiegen. Zudem soll der VfL Wolfsburg an dem offensiven Mittelfeldspieler interessiert sein. Die Kraichgauer haben den deutschen U21-Nationalspieler demnach mit einem Preisschild in Höhe von sechs Millionen Euro versehen.

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Als Damar im vergangenen Sommer von seinem erfolgreichen Leihjahr bei der SV Elversberg nach Hoffenheim zurückkehrte, war das Interesse groß. Unter anderem klopfte damals Borussia Dortmund bei dem Edeltechniker an. Letztendlich entschied sich der Rechtsfuß für einen Verbleib bei der TSG, kam dort aber nicht wie gewünscht zum Zug. Nach nur zwei Startelfeinsätzen in der vergangenen Spielzeit könnte Damar nun endgültig das Weite suchen. Sein Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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