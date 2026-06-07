Feyenoord feuert van Persie

Robin van Persie ist nicht länger Trainer von Feyenoord Rotterdam. Wie der ‚Telegraaf‘ und weitere niederländische Medien übereinstimmend berichten, wurde der 42-Jährige mit sofortiger Wirkung entlassen. Der ehemalige Stürmer hatte im Februar 2025 in Rotterdam übernommen.

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Feyenoord beendete die Saison auf Platz zwei hinter der PSV Eindhoven und qualifizierte sich somit für die Champions League. Offenbar zu wenig für die Ansprüche der Vereinsführung, die nun seit drei Jahren auf einen Meistertitel wartet.