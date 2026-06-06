Bayern reagiert auf Karl-Schock

Die Verletzung von Lennart Karl und das damit einhergehende WM-Aus des jungen Flügelstürmers sorgen auch beim FC Bayern für Bestürzung. Auf der Website des deutschen Rekordmeisters kommt Max Eberl zu Wort: „So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient.“

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Der Sportvorstand des Champions League-Halbfinalisten betont, dass man alles zum Support des aufstrebenden Toptalents tun wird: „Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht.“