City: Silva lässt Zukunft offen

Bernardo Silva lässt sich mit der Entscheidung über seine sportliche Zukunft noch Zeit. Im Interview mit der ‚Record‘ sagt der offensive Mittelfeldspieler von Manchester City: „Im Juni werden wir noch einmal darüber sprechen, um zu sehen, was das Beste ist. Ich konzentriere mich auf das Projekt City und mein Vertrag würde mit 31 enden.“

Bis 2025 ist der heute 28-Jährige noch an City gebunden. Interesse an einer Verpflichtung wurde zuletzt immer wieder dem FC Barcelona nachgesagt. Silva „ will nicht verhehlen, dass, wenn sich anderswo etwas Gutes ergibt, mein Ziel in den letzten Jahren wahrscheinlich ein Wechsel zu einem neuen Projekt sein wird.“

