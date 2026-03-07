Bericht: Schalke „zittert“ um Dzeko

Unter Schmerzen schoss Edin Dzeko seinen Klub Schalke 04 am Freitagabend zum 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Gleich im ersten Zweikampf verletzte sich der fast 40-Jährige am Rücken, schleppte sich aber 80 Minuten durch.

„Das ist auch Edin Dzeko. Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, schwärmte Trainer Miron Muslic anschließend, betonte aber auch, dass man nun die weitere Entwicklung abwarten müsse.

Zum einen bewundernswert, zum anderen sorgt Dzekos Ehrgeiz bei S04 aber auch für Sorgen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge „zittert“ Königsblau um Dzeko. Die Sorge: Im Aufstiegsrennen sowie den WM-Playoffs mit Bosnien Ende März könnte sich der Altstar übernehmen.

Verlängert Dzeko auf Schalke?

Offen ist derweil auch noch Dzekos Zukunft. Schalke will ihm gerne eine Vertragsverlängerung um ein Jahr vorschlagen – am liebsten dann natürlich für die Bundesliga.