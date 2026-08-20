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Medien: Zetterer-Transfer vor dem Abschluss

Auf den Frankfurter Torwart-Positionen herrscht eine große Rotation. Michael Zetterer soll kurz vor dem Abschied stehen.

von David Hamza - Quelle: The Athletic | Sky Sports
Michael Zetterer macht sich warm @Maxppp

Michael Zetterer (31) steht laut Medienberichten aus England vor einem Wechsel zu Leeds United. Wie ‚The Athletic‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend vermelden, sind die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt weit fortgeschritten.

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Bei Leeds wäre Zetterer als Backup hinter James Trafford (23) eingeplant, der für 47 Millionen Euro von Manchester City kam.

Zwei Bedingungen müssen für den Deal aber noch erfüllt werden: Frankfurt braucht einen neuen Stammkeeper – der bisherigen Nummer eins Kauã Santos (23) wurde die Tür gezeigt, Wunschlösung ist Freiburgs Noah Atubolu (24). Zum anderen sucht Leeds noch einen Abnehmer für Lucas Perri (28).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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