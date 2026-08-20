Michael Zetterer (31) steht laut Medienberichten aus England vor einem Wechsel zu Leeds United. Wie ‚The Athletic‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend vermelden, sind die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt weit fortgeschritten.

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Bei Leeds wäre Zetterer als Backup hinter James Trafford (23) eingeplant, der für 47 Millionen Euro von Manchester City kam.

Zwei Bedingungen müssen für den Deal aber noch erfüllt werden: Frankfurt braucht einen neuen Stammkeeper – der bisherigen Nummer eins Kauã Santos (23) wurde die Tür gezeigt, Wunschlösung ist Freiburgs Noah Atubolu (24). Zum anderen sucht Leeds noch einen Abnehmer für Lucas Perri (28).