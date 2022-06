Medien: Neres wechselt zu Benfica

Erst im Januar wechselte David Neres von Ajax Amsterdam zu Shakhtar Donetsk. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stand er aber nie für den Klub auf dem Platz. Nun sieht alles danach aus, dass der 25-Jährige seine Laufbahn bei Benfica fortsetzt.

Wie ‚UOL Esporte‘ aus Brasilien berichtet, wird Neres in Kürze einen Fünfjahresvertrag beim portugiesischen Topklub unterzeichnen. Eine mündliche Vereinbarung der Klubs und des Spielers bestehe schon seit Mai, so das Sportportal. Lediglich der Medizincheck stehe noch aus – und der soll am heutigen Donnerstag erfolgen.

Neben Benfica beschäftigte sich wohl auch Juventus Turin intensiv mit dem trickreichen Außenbahnspieler. Französische Klubs haben dem Bericht zufolge ebenfalls die Fühler ausgestreckt. Der Zuschlag geht nun aller Voraussicht nach allerdings an den Klub, bei dem Trainer Roger Schmidt zur kommenden Spielzeit das Zepter übernimmt.