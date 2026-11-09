Didier Deschamps wird nicht neuer Trainer von Manchester United. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hatten die Red Devils beim 59-jährigen Franzosen als Nachfolger von Noch-Coach Michael Carrick angefragt. Dieser zeige jedoch keinerlei Interesse an dem Job und verweise dabei auch auf die Unruhe bei United.

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Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ sagt mit Fabian Hürzeler ein weiterer Kandidat ab. Bereits auf einer Pressekonferenz Ende Oktober betonte der 33-jährige Deutsche, dass ein Wechsel für ihn nicht infrage kommt: „Ich bin voll auf meine Aufgabe hier konzentriert. Ich habe keine Zeit, über solche Gerüchte nachzudenken, weil wir alle drei Tage spielen.“ Noch im Gespräch ist dagegen Mauricio Pochettino, der sogar als Favorit auf den Trainerposten gilt. Ob ein Trainerwechsel zustande kommt, werden die nächsten Spiele zeigen. Carrick selbst schließt einen Rücktritt aus.