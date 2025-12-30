Bericht: Boniface nie mehr für Werder

In den vergangenen Tagen gab es einige Spekulationen um die Zukunft von Victor Boniface. Ein Abbruch der Leihe zu Werder Bremen stand im Raum, sollte sich der 25-jährige Stürmer für einen operativen Eingriff entscheiden, um seinen anhaltenden Knieproblemen entgegenzuwirken.

Die Entscheidung lag bei Boniface selbst. Doch obwohl er diese noch nicht getroffen hat, ist nun offenbar klar, dass er nicht mehr für Werder auflaufen wird. Das Knie des Nigerianers ist nämlich so stark beschädigt, dass es laut der ‚Bild‘ ohne OP zu gefährlich wäre, Boniface einzusetzen. Demzufolge könnte eine erneute Verletzung seine Karriere endgültig gefährden.

Dieses Risiko wolle Werder nicht eingehen, weshalb das Kapitel des bulligen Torjägers am Osterdeich schon vorzeitig beendet ist. Wie das weitere Vorgehen nun aussieht, ist dem Boulevardblatt zufolge aber noch unklar. Sicher sei nur, dass Boniface die Fußballschuhe nicht mehr für Bremen schnüren wird. Bei Stammverein Bayer Leverkusen steht er offiziell noch bis 2028 unter Vertrag und gehört dort zu den Topverdienern.