Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Bericht: Boniface nie mehr für Werder

Zuletzt bahnte sich an, dass Victor Boniface nie mehr für Werder Bremen auflaufen könnte. Nun herrscht wohl Klarheit.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Victor Boniface klatscht @Maxppp

In den vergangenen Tagen gab es einige Spekulationen um die Zukunft von Victor Boniface. Ein Abbruch der Leihe zu Werder Bremen stand im Raum, sollte sich der 25-jährige Stürmer für einen operativen Eingriff entscheiden, um seinen anhaltenden Knieproblemen entgegenzuwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Entscheidung lag bei Boniface selbst. Doch obwohl er diese noch nicht getroffen hat, ist nun offenbar klar, dass er nicht mehr für Werder auflaufen wird. Das Knie des Nigerianers ist nämlich so stark beschädigt, dass es laut der ‚Bild‘ ohne OP zu gefährlich wäre, Boniface einzusetzen. Demzufolge könnte eine erneute Verletzung seine Karriere endgültig gefährden.

Dieses Risiko wolle Werder nicht eingehen, weshalb das Kapitel des bulligen Torjägers am Osterdeich schon vorzeitig beendet ist. Wie das weitere Vorgehen nun aussieht, ist dem Boulevardblatt zufolge aber noch unklar. Sicher sei nur, dass Boniface die Fußballschuhe nicht mehr für Bremen schnüren wird. Bei Stammverein Bayer Leverkusen steht er offiziell noch bis 2028 unter Vertrag und gehört dort zu den Topverdienern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Leverkusen
Victor Boniface

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Victor Boniface Victor Boniface
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert