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HSV: Heuer Fernandes-Klausel enthüllt

von David Hamza - Quelle: Bild
Arm runter Daniel Heuer Fernandes @Maxppp

Im Kontrakt von Daniel Heuer Fernandes ist eine Verlängerungsoption verankert. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge greift die Vertragsklausel automatisch, sollte der Hamburger SV nicht absteigen. In dem Fall verlängert sich das auslaufende Arbeispapier des Stammtorhüters um eine weitere Saison.

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Unabhängig davon laufen die Gespräche über die Zukunft des 33-Jährigen seit einiger Zeit. Heuer Fernandes sagt: „Im Fußball gibt es Geschichten, die kannst du nicht steuern. Ich gucke auf meine Leistung. Ich bin froh, dass ich die Leistung jede Woche bringen kann. Deswegen liegt da mein Fokus drauf. Und die anderen Sachen regeln sich dann auch in Zukunft.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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