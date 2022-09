Drama in München | Matips Meilenstein

Drama und Matchwinner

Seine Rückkehr nach München hatte sich Robert Lewandowski anders vorgestellt. Mit 0:2 ging der Torjäger mit dem FC Barcelona als Verlierer vom Platz. „Wie schade!“, findet die ‚Sport‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ trauert einer guten Leistung und vielen versiebten Chancen hinterher: „Barça vergibt und fällt in München.“ Die Münchner ‚tz‘ sah ein „Drama um Lewandowski“ und Leroy Sané als „Matchwinner“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tip top Matip

In England freut man sich über den Last-Minute-Sieg des FC Liverpool gegen Ajax Amsterdam. „Joels Juwel“, heißt es auf der Titelseite des ‚Daily Express‘. Denn Innenverteidiger Joel Matip war es, der nach einer Ecke in der 89. Minute den viel umjubelten Siegtreffer der Reds köpfte. Der Ex-Schalker ist auch auf dem Cover des ‚Mirror‘ zu sehen, der mit einem Wortspiel glänzt: „Matip top“. Für den 31-Jährigen war es übrigens das erste Tor für Liverpool in einem internationalen Wettbewerb.

Inters Lebenszeichen

Inter Mailand hat nach der Auftaktniederlage gegen den FC Bayern in die Spur gefunden und mit einem 2:0 bei Viktoria Pilsen seine Chancen in der starken Gruppe C gewahrt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ resümiert heute: „Inter lebt“. Mit einem Tor und einem Assist war Edin Dzeko der Mann des Spiels. „Dzeko erledigt alles“, stellt der Corriere dello Sport anerkennend fest. Für die ‚Tuttosport‘ war es ein Pflichtsieg von Inter. Das Fazit lautet: „Mission erfüllt“. Am nächsten Spieltag kommt dann Barça nach Mailand.