Historischer Deal: Bayern verpflichtet Wunschstürmer Harry Kane

Die Bundesliga hat einen neuen Topstar. Harry Kane wird künftig für Rekordmeister Bayern München in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Die kolportierten 100 Millionen Euro plus 20 Millionen Boni sind die höchste Ablöse, die ein Bundesligist jemals gezahlt hat. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft kommt von Tottenham Hotspur und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt“, begrüßt Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen den Superstar.

Lese-Tipp

Supercup: Kane im Bayern-Kader

Kane selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski vor einem Jahr haben die Bayern also wieder einen Weltklasse-Stürmer in ihren Reihen. 213 Tore hat Kane in der Premier League für Tottenham Hotspur erzielt und belegt damit Rang zwei der ewigen Bestenliste hinter Alan Shearer (260 Tore). Nun sollen auch Tore in der Bundesliga auf sein Konto wandern.