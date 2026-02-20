Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Meilenstein für Ouédraogo

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Assan Ouédraogo im RB-Dress @Maxppp

Assan Ouédraogo hat einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback geschafft. Der Mittelfeldspieler trainierte laut der ‚Bild‘ kürzlich erstmals wieder mit dem Ball am Fuß – wenngleich der Großteil seines individuellen Programms weiterhin aus Läufen bestehe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 19-jährige Senkrechtstarter von RB Leipzig verletzte sich vor rund einem Monat erneut am Knie. Im April will Ouédraogo wieder spielen und sich dann auch für ein WM-Ticket bewerben. In der Hinrunde zählte er zu den stärksten Leipzigern und debütierte auch unter Julian Nagelsmann für die DFB-Elf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Assan Ouédraogo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Assan Ouédraogo Assan Ouédraogo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert