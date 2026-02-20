Meilenstein für Ouédraogo

Assan Ouédraogo hat einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback geschafft. Der Mittelfeldspieler trainierte laut der ‚Bild‘ kürzlich erstmals wieder mit dem Ball am Fuß – wenngleich der Großteil seines individuellen Programms weiterhin aus Läufen bestehe.

Der 19-jährige Senkrechtstarter von RB Leipzig verletzte sich vor rund einem Monat erneut am Knie. Im April will Ouédraogo wieder spielen und sich dann auch für ein WM-Ticket bewerben. In der Hinrunde zählte er zu den stärksten Leipzigern und debütierte auch unter Julian Nagelsmann für die DFB-Elf.