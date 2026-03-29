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Premier League

BVB aufgepasst: Sancho verletzt ausgewechselt

von Daniel del Federico
1 min.
Jadon Sancho im Einsatz für Aston Villa @Maxppp

Jadon Sancho musste beim Freundschaftsspiel gegen den FC Elche (1:2) am Freitag vorzeitig vom Feld. Kurz vor der Halbzeitpause stürzte der 25-Jährige nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter und musste mit Schmerzen ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, dem Vernehmen nach finden morgen aber nähere Untersuchungen statt, um die Ausfallzeit des Offensivspielers einschätzen zu können.

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Auch bei Borussia Dortmund wird man die Entwicklung genau beobachten. Der BVB verfolgt für den Sommer den Plan, den Flügelspieler ablösefrei an seine alte Wirkungsstätte zurückzuholen. Sollte die Verletzung schwerwiegender ausfallen, könnten die Schwarz-Gelben eine Verpflichtung des Engländers noch einmal überdenken. Schließlich plant man, dem dribbelstarken Rechtsfuß ein jährliches Salär von rund fünf Millionen Euro zu bieten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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