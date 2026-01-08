Hohes Preisschild: Union pokert bei Doekhi

Der 1. FC Union Berlin erhofft sich bei einem Verkauf von Danilho Doekhi (27) eine Stange Geld. Wie das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, fordern die Eisernen ein halbes Jahr vor Vertragsende satte 13 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Leeds United sei stark interessiert und optimistisch, die Ablöse zu drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Team von Daniel Farke sucht einen Ersatz für den wechselwilligen Sebastiaan Bornauw (26), an dem der 1. FC Köln interessiert ist. Dem Bericht zufolge will der englische Erstligist auf Zeit spielen und so eine niedrigere Ablösesumme erzwingen. Doekhi will in Berlin nicht verlängern, folglich kann der Bundesligist nur noch im Januar abkassieren.