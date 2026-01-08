Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hohes Preisschild: Union pokert bei Doekhi

von Dominik Sandler - Quelle: Teamtalk
1 min.
Danilho Doekhi geht in den Zweikampf mit Adrian Beck @Maxppp

Der 1. FC Union Berlin erhofft sich bei einem Verkauf von Danilho Doekhi (27) eine Stange Geld. Wie das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, fordern die Eisernen ein halbes Jahr vor Vertragsende satte 13 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Leeds United sei stark interessiert und optimistisch, die Ablöse zu drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Team von Daniel Farke sucht einen Ersatz für den wechselwilligen Sebastiaan Bornauw (26), an dem der 1. FC Köln interessiert ist. Dem Bericht zufolge will der englische Erstligist auf Zeit spielen und so eine niedrigere Ablösesumme erzwingen. Doekhi will in Berlin nicht verlängern, folglich kann der Bundesligist nur noch im Januar abkassieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Union Berlin
Leeds
Danilho Doekhi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Leeds Logo Leeds United
Danilho Doekhi Danilho Doekhi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert