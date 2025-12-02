Nach Hoeneß-Aussagen: Kompany spricht City-Klartext

Beim FC Bayern ist man mit der Arbeit von Vincent Kompany vollends zufrieden. Im Oktober konnte der deutsche Rekordmeister den Vertrag des Cheftrainers vorzeitig bis 2029 verlängern. Der belgische Übungsleiter wird aber auch immer wieder mit einem zukünftigen Engagement bei seinem Ex-Klub Manchester City in Verbindung gebracht, um dort womöglich eines Tages das Erbe von Pep Guardiola anzutreten.

Am Sonntagabend verriet FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei den Power Days in der Münchner Olympiahalle: „Kompany hat bei Pep Guardiola sehr, sehr viel gelernt. Als Max Eberl bei der dritten oder vierten Option mit dem Vorschlag Kompany kam, haben Karl-Heinz (Rummenigge, Anm. d. Red.) und ich den Pep Guardiola, mit dem wir beide sehr befreundet sind, angerufen und haben gefragt. Pep hat gesagt, den könnt ihr blind nehmen, ein toller Trainer, der wird irgendwann auch ManCity übernehmen, wenn ich mal nicht mehr da bin.“

Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Union Berlin am morgigen Mittwoch (20:45 Uhr) wurde Kompany auf Hoeneß‘ Äußerungen angesprochen. „Ich habe es schon oft gesagt: Ich bin nicht hier, um die Aussagen von Uli Hoeneß zu kommentieren. Und das werde ich auch nicht machen. Ich habe großen Respekt vor ihm“, so Kompany.

„Null Gedanken an etwas anderes“

Gedanken an einen Bayern-Abschied wies der 39-Jährige entschieden zurück: „Im Fußball kannst du gar nicht so weit denken. Mein Fokus ist 100 Prozent darauf, was wir mit Bayern erreichen können. Und ich finde es immer so komisch im Fußball: Eine Woche sprichst du über einen anderen Verein, dann die andere Woche geht es darum, wer entlassen wird. Ich mag es nicht, in diesen zwei Welten zu leben, ich will einfach im Hier und Jetzt leben. Das konsumiert so viel von meiner Zeit. Ich habe null Gedanken an etwas anderes als meine Spieler, meine Mannschaft und das morgige Spiel.“

Für Kompany ist es derweil nichts Neues, dass Guardiola ihn als seinen Nachfolger bei City sieht: „Er hat das mal auf einer Pressekonferenz gesagt. Pep hat das schon vor zwei Jahren und letztes Jahr gesagt. Ich kann jetzt auch sagen, wer Bayerns nächster Trainer sein wird. Ich entscheide das doch nicht. Die Frage kommt immer wieder. Das spielt aber keine Rolle in meinem täglichen Ablauf“, stellte der frühere Verteidiger klar.