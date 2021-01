Winterabschied: Özil verhandelt über Vertragsauflösung

Mesut Özil treibt seinen Abschied vom FC Arsenal in Richtung Fenerbahce voran. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befindet sich der 32-Jährige mit den Gunners mittlerweile in konkreten Gesprächen bezüglich einer vorzeitigen Auflösung seines bis zum Sommer gültigen Arbeitspapiers.

Dabei geht es auch um eine nicht unbeachtliche Menge Geld: Umgerechnet rund acht Millionen Euro Gehalt würde der Ex-Nationalspieler noch bis zum Sommer einstreichen. Gut möglich, dass sich beide Seiten auf einen Kompromiss einigen, um Özil seinen Wunschtransfer nach Istanbul zu ermöglichen.

Im schlimmsten Fall bleiben die Londoner auf dem ausgemusterten Profi noch ein weiteres halbes Jahr sitzen und Özil selbst müsste eine weitere Saisonhälfte aufs Fußballspielen verzichten. Denn bislang zeichnet sich nicht ab, dass der offensive Mittelfeldspieler trotz Arsenals Tabellensituation für die Rückrunde noch nachgemeldet wird.

Fenerbahce zuversichtlich

„Es ist immer noch ein Traum. Wir können bestätigen, dass wir in dieser Sache ein bisschen weitergekommen sind. Aber es ist noch nichts perfekt“, zitierte der ‚SID‘ am Dienstag Fener-Präsident Ali Koc. In der türkischen Haupstadt arbeitet man nach wie vor mit Hochdruck am Özil-Transfer.

Koc betonte jedoch auch: „Es ist wichtig, dass Mesut die Dinge mit seinem aktuellen Klub bespricht.“ Nach den nun eröffneten Gesprächen mit Arsenal könnten die womöglich letzten Hürden bald aus dem Weg geschafft sein.