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Letzte Details: Röhl vor RB-Wechsel

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Zog im Old Firm den Kürzeren: Danny Röhl @Maxppp

Danny Röhl kehrt aufs europäische Festland zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Wechsel des Trainers von den Glasgow Rangers zu RB Salzburg „kurz vor dem Abschluss“. Demnach sind nur noch letzte Details offen.

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Röhl hatte 2023 bei Sheffield Wednesday seinen ersten Cheftrainerposten angetreten. Im Herbst des vergangenen Jahres ging es weiter nach Schottland. Mit den Rangers landete er hinter Meister Celtic Glasgow und dem Überraschungsteam Heart of Midlothian auf dem dritten Tabellenplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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