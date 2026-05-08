Vertrauensbeweis für Gvardiol

Manchester City und Josko Gvardiol möchten ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass sich beide Parteien in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung befinden. Im Zuge des Deals wolle City das Gehalt des 24-Jährigen aufstocken.

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Gvardiols aktueller Kontrakt besitzt noch bis 2028 Gültigkeit. Anfang des Jahres zog sich der Kroate einen Schienbeinbruch zu, von dem er sich derzeit erholt. Vor der Verletzung gehörte der Innenverteidiger bei den Skyblues zu den wichtigen Stützen.