Premier League-Aufsteiger Ipswich Town hat die Verpflichtung von Exequiel Palacios (27) eingetütet. In England unterschreibt der argentinische Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2030.

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Bayer Leverkusen kassiert eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro, weitere fünf Millionen können an erfolgsabhängigen Zuschlägen folgen. Der Werksklub hatte Palacios im Januar 2020 für 17 Millionen Euro von River Plate geholt.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt: „Mit diesem Transfer erfüllen wir Exequiel Palacios den großen Wunsch, sich nach seiner Top-Zeit in der Bundesliga auch in der Premier League zu beweisen. Pala hat seine große fußballerische Qualität immer wieder unter Beweis gestellt und sich mit seiner Art und seinem Auftreten hohe Wertschätzung in der Mannschaft sowie im gesamten Klub erworben.“

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Für Leverkusen bestritt Palacios 186 Spiele (15 Tore, 17 Assists), seine Zeit in der Bundesliga krönte er mit dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal in der Saison 2023/24.

Über seinen Abschied aus Leverkusen sagt Palacios: „Ich bin bei Bayer 04 fußballerisch erwachsen geworden, hier hat man mir vertraut und ich konnte all das entwickeln, das mich heute auf dem Platz ausmacht. Ich werde den Jungs, allen Mitarbeitern und Fans immer verbunden bleiben und bei den Spielen von Bayer 04 fest die Daumen drücken. Danke für alles, Dank an einen großen Klub.“