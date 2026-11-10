Antonios Papadopoulos (27), aktuell in Diensten des FC Lugano, fühlt sich zu Höherem berufen. „Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte mit dem Verein unbedingt unsere Ziele erreichen. Gleichzeitig möchte ich mich persönlich weiterentwickeln. Mein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und ich fühle mich bereit, den nächsten großen Schritt in meiner Karriere zu gehen“, erklärt der Innenverteidiger bei ‚Sky‘, „dafür arbeite ich jeden Tag sehr hart. Was die Zukunft dann genau bringt, werden wir sehen.“

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2024 hatte Papadopoulos Borussia Dortmund verlassen und sich den Tessinern angeschlossen. Dort ist er unumstrittener Leistungsträger und sammelte in der laufenden Saison in 21 Pflichtspielen bereits über 1.800 Einsatzminuten. Wie der Bezahlsender anfügt, plant Papadopoulos für das kommende Jahr einen Wechsel in „eine europäische Top-Liga, insbesondere die Bundesliga, La Liga oder die Serie A“. Erste Interessenten sollen den gebürtigen Stuttgarter „bereits intensiv verfolgen“.