Nachfolge geklärt: Köln feuert Kwasniok

„Ich werde um diesen Job kämpfen, ich bin der richtige Mann an der richtigen Stelle beim richtigen Verein“, kündigte Lukas Kwasniok nach dem 3:3 im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach an. Doch den Kampf hat er verloren, der Trainer muss gehen.

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Wie der 1. FC Köln mitteilt, wurde Kwasniok genauso wie sein Assistent Frank Kaspari mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Nachfolge tritt vorerst Co-Trainer René Wagner an.

Kölns Sportchef Thomas Kessler ordnet ein: „Wir haben uns am Sonntag sehr intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und sind zu der Entscheidung gekommen, für die letzte Phase der Saison auf der Cheftrainer-Position einen Impuls zu setzen. Lukas’ Fußballwissen und seine fachliche Expertise sind unbestritten. Er hat unsere Mannschaft mit großer Sorgfalt und hohem Engagement auf die Spiele vorbereitet. Trotz leidenschaftlicher und ordentlicher Auftritte war zuletzt ein klarer Abwärtstrend in unserer Entwicklung erkennbar. Wir haben zu wenige Punkte geholt – das ist die Realität. Vor diesem Hintergrund sind wir nach intensiver Analyse zu der Entscheidung gekommen, Lukas freizustellen. Wir danken ihm für seine Arbeit beim FC und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

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Wagner fügt hinzu: „Die Verantwortung, die mir der FC übertragen hat, werde ich mit dem gleichen Engagement und der gleichen Hingabe angehen wie meine bisherigen Aufgaben. Gemeinsam mit der Mannschaft, meinen Trainerkollegen, unserem Staff und mit der Unterstützung des gesamten Vereins werde ich alles daransetzen, um in der Bundesliga zu bleiben.“

Nun steht erstmal die Länderspielpause an. In zwei Wochen reist der FC dann zu Eintracht Frankfurt.