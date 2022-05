Medien: Guardiola will Pogba zu City locken

Trainer Ralf Rangnick redete zuletzt nicht mehr um den heißen Brei herum. „Sehr wahrscheinlich“ sei es, dass Paul Pogba in der kommenden Spielzeit nicht mehr im Trikot von Manchester United auflaufen wird. Der Vertrag des Weltmeisters endet im Juni – ändern wird sich daran so kurz vorher wohl nichts mehr.

Vor allem Paris St. Germain buhlt intensiv um Pogbas Dienste. Doch einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge könnte der 29-Jährige in Manchester bleiben. Auch Uniteds Stadtrivale City zeige an Pogba Interesse. Gerne würde Startrainer Pep Guardiola den Franzosen vom Old Trafford ins Etihad Stadium locken.

Klar ist: Die Skyblues werden sich nach dem erneuten Verpassen des Champions League-Titels genötigt sehen, ihren Kader weiter aufzurüsten. Ein Spieler von Pogbas Format würde selbst Guardiolas Startruppe verstärken.

PSG klarer Favorit

Zweifelhaft allerdings, ob City PSG noch abgrätschen kann. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato spricht viel für einen Pogba-Wechsel nach Paris. Auch stellt sich die Frage, ob der Mittelfeldspieler nach immerhin sechs Jahren bei United ausgerechnet zum Stadtrivalen wechseln würde.