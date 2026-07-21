20 Millionen: WM-Star Puerta in die Bundesliga?

Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika war für Kolumbien im Achtelfinale gegen die Schweiz (3:4 n.E.) Schluss. La Tri wusste mit der gezeigten Leistung trotzdem zu gefallen und verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus dem Großturnier. Ein Profi, der besonders auf sich aufmerksam machte, könnte in die Bundesliga zurückkehren.

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Nach FT-Informationen haben sich Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart in den vergangenen Wochen nach Gustavo Puerta und möglichen Transferkonditionen erkundigt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler war bei der WM absoluter Leistungsträger der Kolumbianer und hat sich so auf die Scoutinglisten zahlreicher Klubs gespielt. So auch auf die der zwei genannten Bundesliga-Vertreter.

Verhandlungen laufen bereits

Allerdings ist Eile geboten. Racing Santander, Puertas derzeitiger Arbeitgeber, verhandelt bereits mit anderen Vereinen über einen Transfer. Bei den Spaniern sind nach FT-Informationen zwei Offerten aus England und Portugal eingegangen, beide im Bereich von 16 Millionen Euro. Zudem gibt es ein Angebot aus Russland, das umgerechnet 15 Millionen Euro schwer ist.

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Ein Wechsel in den kommenden Tagen steht aber nicht auf der Agenda, sollte keiner der aktiven Klubs die Forderungen von Racing erfüllen. Der La Liga-Aufsteiger verlangt derzeit 20 Millionen Euro Ablöse für Puerta, der noch bis 2029 vertraglich gebunden ist. Gut möglich also, dass die Spur nach Deutschland doch noch mal heiß wird.

Hierzulande war Puerta in der Vergangenheit für Bayer Leverkusen und den 1. FC Nürnberg aktiv. Der Durchbruch im Profibereich blieb dem Südamerikaner in Leverkusen noch verwehrt. Spätestens mit seinem Wechsel zu Racing Santander hat sich das aber rasant geändert. Die Leistungen während der WM haben den jungen Mittelfeldmotor nochmal weiter in den Fokus gerückt.