Digne sagt neuem Klub zu

Lucas Digne von Aston Villa könnte in diesem Sommer zu einem Ex-Klub zurückkehren. Nach FT-Informationen hat der 32-Jährige einem Wechsel zu Paris St. Germain zugestimmt. Der Linksverteidiger verfügt in seinem bis 2028 datierten Kontrakt über eine Ausstiegsklausel, die sich laut der ‚Birmingham Mail‘ bei unter zwölf Millionen Euro einpendelt. Aktuell laufen die Verhandlungen zwischen den Vereinen, um den Transfer abzuschließen. Der Ex-Pariser wird bei den Franzosen als ideale Alternative zu Platzhirsch Nuno Mendes (24) gesehen.

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Digne war bereits von 2013 bis 2016 für PSG aktiv gewesen, ehe er den Verein in Richtung FC Barcelona verließ. Über den Umweg FC Everton landete der Linksfuß schließlich bei den Villans, wo er sich wieder nachhaltig für die Nationalmannschaft empfehlen konnte. Bei der Weltmeisterschaft ist Digne auf der linken Abwehrseite der Équipe Tricolore gesetzt. Nach Youri Tielemans (29), der unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United steht, droht den Engländern nun der nächste Verlust eines Leistungsträgers aufgrund einer Ausstiegsklausel. Sollte der Deal über die Bühne gehen, gilt Pervis Estupiñán (28) vom AC Mailand als potenzieller Nachfolger.