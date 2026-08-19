Werder lauert: Zwei neue Klubs wollen Sugawara

Nachdem es für Yukinari Sugawara beim SV Werder Bremen zunächst nicht weiterging, könnten sich für den Rechtsverteidiger neue Türen öffnen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, zeigen die PSV Eindhoven und Celtic Glasgow Interesse am Japaner. Als potenzielle Ablöse nennt das Portal sieben Millionen Euro.

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Nach wie vor sei auch Werder am 26-Jährigen dran, ein Wechsel inzwischen aber unwahrscheinlich. In der vergangenen Saison spielte Sugawara auf Leihbasis an der Weser und absolvierte 31 Partien. Beim FC Southampton steht der Rechtsfuß noch bis 2028 unter Vertrag.