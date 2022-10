Zwei Kader & ein Spiel: Der DFB-Fahrplan zur WM

Hansi Flick wird am 10. November seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgeben. Das bestätigte der DFB auf einer Info-Veranstaltung am heutigen Mittwoch. 26 Spieler darf der Bundestrainer für das Turnier nominieren und somit drei mehr als bei den vergangenen Weltmeisterschaften.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon übermorgen muss der DFB eine Liste mit 55 Spielern bei der FIFA einreichen, von denen letztlich 26 nach Katar fliegen. Am 18. November wird der DFB-Tross dort ankommen, ehe am 23. November der Auftakt gegen Japan ansteht.

Der DFB-Fahrplan