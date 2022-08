Mittelfeld-Umbau: Kommt auch Soler zu PSG?

Paris St. Germain ist drauf und dran, innerhalb kürzester Zeit gleich zwei spanische Mittelfeldakteure an Land zu ziehen. Auf Fabián Ruiz (26), dessen Transfer sich auf der Zielgeraden befindet, könnte schon in Kürze Carlos Soler vom FC Valencia folgen, berichtet ‚Cadena Cope‘. Der Spielmacher der Fledermäuse könnte für den Schnäppchenpreis von 15 bis 17 Millionen Euro in die französische Hauptstadt wechseln. In Valencia besitzt der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2023.

Paris treibt in diesem Sommer den Umbau des zentralen Mittelfelds voran. Bislang verpflichtete der Nobelklub die beiden Portugiesen Renato Sanches (25) und Vitinha (22). Mit den Spaniern Ruiz und Soler soll die Umstrukturierung bei den Franzosen weiter Form annehmen.