15-Millionen-Angreifer Skov Olsen vor Blitz-Abschied?

Mit Stammplatz-Ambitionen war Andreas Skov Olsen (26) in die neue Saison gegangen, ein halbes Jahr später lässt sich allerdings feststellen, dass andere Profis beim VfL Wolfsburg den Vorzug erhalten.

Die Parteien sind sich offenbar einig, dass es im Winter auf eine Trennung hinauslaufen sollte. Während Wolfsburgs neuer Sportdirektor Pirmin Schwegler den Kader ausdünnen möchte, kokettiert der Angreifer mit regelmäßigeren Spielanteilen. Und eine mögliche Lösung steht bereits vor der Tür.

Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Glasgow Rangers Kontakt zu den Wölfen aufgenommen, um über einen Transfer des Rechtsaußen zu sprechen, der sich bei der gestrigen 1:8-Schmach gegen den FC Bayern nicht mal im Aufgebot von Cheftrainer Daniel Bauer wiederfand.

Teures Missverständnis?

Skov Olsen war erst im vergangenen Winter für 15 Millionen Euro vom FC Brügge in die Autostadt gewechselt. In seinen 23 Einsätzen (drei Tore, eine Vorlage) konnte der dänische Nationalspieler (40 Länderspiele) nur zu selten sein volles Potenzial entfachen. Für die Wolfsburger dürfte die einst investierte Summe nach aktuellem Stand der Dinge also kaum wieder einzuspielen sein.