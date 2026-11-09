Darmstadt verkündet Kohfeldt-Entscheidung

Darmstadt 98 hält trotz der sportlichen Talfahrt an Cheftrainer Florian Kohfeldt fest. Das verkünden die Lilien in einem Vereinsstatement offiziell. Klubpräsident Markus Pfitzner begründet: „Darmstadt 98 ist ein Verein, der für Kontinuität steht. Das bedeutet aber keineswegs, dass wir die Augen vor der Realität verschließen oder Dinge nicht hinterfragen. Uns allen ist der Ernst der Lage zu einhundert Prozent bewusst. In langen und intensiven Gesprächen mit Florian Kohfeldt wurden gemeinsame, klare und konstruktive Lösungen gefunden.“

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Kohfeldt steht seit etwas mehr als zwei Jahren in Darmstadt an der Seitenlinie. Aktuell belegt man in Liga zwei den enttäuschenden 17. Tabellenplatz. Sportchef Paul Fernie bleibt optimistisch: „Ich bin nach wie vor von seiner akribischen Arbeit überzeugt, die ich jeden Tag aus nächster Nähe verfolge. Nach der Länderspielpause geht es darum, die Ergebnisse einzufahren, die wir in dieser Phase dringend benötigen.“