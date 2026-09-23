Nach 34 Einsätzen im Trikot des VfL Wolfsburg gehen Christian Eriksen und der Zweitligist getrennte Wege. Wie die Wölfe mitteilen, wurde der bis 2027 datierte Arbeitsvertrag des 34-Jährigen mit sofortiger Wirkung einvernehmlich aufgelöst.

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Sportdirektor Dieter Hecking hatte dem Spielmacher freie Hand gelassen: „Für uns war klar, dass die Entscheidung über seine Zukunft bei Christian liegt. Diesen Freiraum wollten wir ihm in dieser besonderen Situation geben und haben seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung nun entsprochen.“ Am 7. Juni brach Eriksen in einem Testspiel mit Dänemark gegen Tschechien erneut zusammen. Seitdem gehörte er nicht mehr zum aktiven Aufgebot der Wolfsburger.

Eriksen selbst erklärt, dass es ihn nun zurück in seine Heimat zieht: „Im Moment ist es für mich wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein. Es freut mich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden konnten.“ Für die Fans und den Verein hat der Rekordnationalspieler der Dänen nur positive Worte übrig: „Es war mir eine große Freude, für euch zu spielen, und ich werde mich gerne an diese Zeit zurückerinnern.“

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Ob der Standardspezialist seine Fußballschuhe an den Nagel hängt oder versucht, nochmal auf den Rasen zurückzukehren, geht es aus der Mitteilung der Wölfe nicht hervor.