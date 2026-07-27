Im Anschluss an das Testspiel des FC Bayern gegen die SV Wehen Wiesbaden (1:2) überraschte João Palhinha (31) mit einer Kampfansage. Er wolle seine „Position behalten“, so der Abräumer. Nichtsdestotrotz verfolgen die Münchner weiterhin andere Pläne.

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Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge ist der vertraglich bis 2028 gebundene Palhinha an der Säbener Straße Verkaufskandidat Nummer eins. Der Abgang des Portugiesen (37 Länderspiele) habe oberste Priorität.

Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Rechtsfuß wird unter anderem Aston Villa und Benfica Lissabon nachgesagt. Die Bayern um Sportvorstand Max Eberl wollen den 51-Millionen-Flop aber nicht verscherbeln – eine verzwickte Lage.

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Viel Arbeit für Eberl

Neben Palhinha stehen weitere Profis auf Bayerns Verkaufsliste, darunter Sacha Boey (25), Hiroki Ito (27), Bryan Zaragoza (24) sowie Armindo Sieb (23). Bei adäquaten Angeboten schließen die Verantwortlichen auch die Abgänge von Min-jae Kim (29) und Alphonso Davies (25) nicht aus.