Leipzigs Martel weckt Interesse

RB Leipzig hat auch in der kommenden Saison keine Verwendung für Eric Martel. Wie der ‚kicker‘ berichtet, planen die Sachsen ohne das 19-jährige Eigengewächs, das derzeit eine erfolgreiche Leihe bei Austria Wien absolviert.

In Österreich spielt der Mittelfeldspieler so stark, dass er sogar für die deutsche U21-Nationalmannschaft debütieren durfte. Das rief wiederum andere Bundesligisten sowie Interessenten aus dem Ausland auf den Plan, so der ‚kicker‘.