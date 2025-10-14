Barça tütet Verlängerung ein

Der FC Barcelona dürfte zeitnah die Vertragsverlängerung mit Frenkie de Jong (28) verkünden. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge setzt der Mittelfeldspieler am morgigen Mittwoch seine Unterschrift. Der im Sommer auslaufende Vertrag wird bis 2029 verlängert, die Ausstiegsklausel auf 500 Millionen Euro festgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Niederländer, 2019 für 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen, nimmt dem Vernehmen nach eine Gehaltsreduzierung in Kauf. Unter Hansi Flick ist de Jong in der Regel Teil der Startelf.