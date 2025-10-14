Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça tütet Verlängerung ein

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
Frenkie de Jong zeigt seinen Schuh @Maxppp

Der FC Barcelona dürfte zeitnah die Vertragsverlängerung mit Frenkie de Jong (28) verkünden. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge setzt der Mittelfeldspieler am morgigen Mittwoch seine Unterschrift. Der im Sommer auslaufende Vertrag wird bis 2029 verlängert, die Ausstiegsklausel auf 500 Millionen Euro festgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Niederländer, 2019 für 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen, nimmt dem Vernehmen nach eine Gehaltsreduzierung in Kauf. Unter Hansi Flick ist de Jong in der Regel Teil der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Frenkie de Jong

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Frenkie de Jong Frenkie de Jong
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert