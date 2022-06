United bastelt an Antony-Transfer

Manchester United arbeitet intensiv an einer Verpflichtung von Antony. Wie ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ berichten, stehen die Berater des Rechtsaußen von Ajax Amsterdam in direktem Kontakt zu den Verantwortlichen der Red Devils. Bei United sei man zuversichtlich, den Transfer zu finalisieren.

In Manchester würde Antony auf seinen Förderer Erik ten Hag treffen, den es in diesem Sommer von Amsterdam zum englischen Rekordmeister zog. Die mögliche Ablösesumme liegt dem Bericht zufolge bei 60 Millionen Euro. Bei Ajax entwickelte sich Antony in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Flügelspieler in Europa. Beim niederländischen Meister steht der brasilianische Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag.