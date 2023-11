Sané zurück zu Guardiola?

„Leroy macht es gerade überragend. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. […] Das ist der beste Leroy Sané, den es bisher beim FC Bayern gab. […] Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen“, beteuert Christoph Freund in der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘, dass man den 2025 auslaufenden Vertrag mit Leroy Sané verlängern will.

Gespräche in diese Richtung habe es bereits gegeben, so der Münchner Sportdirektor. Laut der ‚Bild‘ soll es nach der Länderspielpause ein Treffen mit Berater Fali Ramadani geben. Sané winke sogar eine Erhöhung seines aktuellen Gehalts von rund 20 Millionen Euro pro Saison.

Doch gibt es auch Konkurrenz für die Bayern. Der FC Liverpool ist englischen Medien zufolge sogar bereit, seinen eigenen Transferrekord für Sané zu pulverisieren. Auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona wird der 27-jährige Flügelstürmer immer wieder gehandelt. Und nun mischt offenbar auch noch Sanés Ex-Klub mit.

Erfolgreiche Zeit unter Guardiola

Wie aus der ‚Bild‘-Sendung ‚Englische Woche‘ hervorgeht, hat Manchester City Interesse an einer Rückholaktion von Sané. Für die Citizens spielte der deutsche Nationalspieler zwischen 2016 und 2020 135 Mal (85 Scorerpunkte, sieben Titel) unter Star-Trainer Pep Guardiola, ehe er für 49 Millionen Euro nach München wechselte. Dort fühlt sich der Linksfuß aktuell pudelwohl, eine Verlängerung gilt als wahrscheinlichstes Szenario.