Gerücht: Villa-Angebot für Liverpools Brewster

Rhian Brewster vom FC Liverpool steht bei Aston Villa hoch im Kurs. Laut der ‚Sun‘ bietet der Klub aus Birmingham umgerechnet rund 22 Millionen Euro für den 20-jährigen Mittelstürmer. Nachdem Villa im Werben um Callum Wilson (28, zu Newcastle United) den Kürzeren zog, hofft der Klub mit der üppigen Brewster-Offerte zu einem schnellen Abschluss des Deals zu kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Reds hält man große Stücke auf den Nachwuchsangreifer, der während seiner Leihe bei Swansea City in der abgelaufenen Rückrunde zehn Treffer in 20 Zweitligaspielen erzielte. Da Liverpool den Zugriff auf Brewster nicht verlieren will, strebt der Klopp-Klub eine weitere Ausleihe des Youngsters an. Diese Möglichkeit hätte der junge Engländer bei Sheffield United, das bereits wegen einer potenziellen Leihe angefragt haben soll.