Legende Terzic & Mentor Flick | Salahs Wechsel-Optionen

Ist Terzic die Antwort?

Beim baskischen Traditionsklub Athletic Bilbao endet im Sommer mit dem Abgang von Trainer Ernesto Valverde eine Ära. Der 62-Jährige war zunächst Spieler, dann Jugendtrainer und mit Unterbrechungen zehn Jahre lang Cheftrainer bei den Basken. „Die Herausforderung, die vor uns liegt, besteht darin, eine Legende wie Valverde zu ersetzen. Das wird nicht einfach, aber wir werden es gut hinbekommen“, versichert Präsident Jon Uriarte der ‚Marca‘. Aktueller Topkandidat ist überraschenderweise Edin Terzic, der seit seinem Aus bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 vereinslos ist. Uriarte halte vor allem wegen des Champions League-Finaleinzugs mit dem BVB im selben Jahr sehr viel von dem 43-Jährigen und sehe ihn als absolute Wunschlösung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Terzic wiederum hat dem Vernehmen nach in den vergangenen Monaten Angebote von West Ham United und Real Sociedad abgelehnt, Bilbao sagt ihm laut ‚Sport‘ jedoch zu. Mehr noch, er bereite sich schon auf den Job vor: „Erst vor wenigen Wochen war Terzic zusammen mit seinem Co-Trainer Sebastian Geppert in Spanien und traf sich in Barcelona mit Barça-Trainer Hansi Flick, der bereits sein zweites Jahr in La Liga absolviert und ihm als Mentor dienen wird, um ihm Wissen über einen Wettbewerb zu vermitteln, in dem Terzic noch nie als Trainer tätig war.“ Auch die ‚Marca‘ sieht Terzic in der Pole Position und lobt den Ex-Borussen: „Obwohl er seit dem Sommer 2024 nicht mehr trainiert, bildet sich Terzic aktiv weiter, indem er in Begleitung seines Assistenten Sebastian Geppert verschiedene Trainer in Europa besucht, um Methoden zu vergleichen.“

Auf Augenhöhe mit Messi und Ronaldo

Auch beim FC Liverpool geht im Sommer eine Ära zu Ende. In einer emotionalen Videobotschaft teilte Mohamed Salah mit, dass er die Reds trotz eines laufenden Vertrags bis 2027 am Saisonende verlassen wird. Die englische Presse überbietet sich seitdem in verfrühten Nachrufen für den Angreifer. „Einer der besten Spieler der Premier League verabschiedet sich nach einer erfolgreichen Zeit im englischen Fußball. Wenn man in Zukunft auf die Größen der Premier League zurückblickt, wird es kaum jemanden geben, der Mo Salah das Wasser reichen kann“, betont die ‚Sun‘, die vor allem die vielen Titel des Ägypters hervorhebt, aber auch klarstellt: „Was Salah jedoch von den anderen abhob, war sein unermüdlicher Drang nach Toren und Vorlagen.“ In insgesamt 310 Premier League-Spielen für die Reds gelangen dem 33-Jährigen 189 Treffer und 92 Assists.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Mirror‘ prognostiziert unter dem Titel „Lang lebe der ägyptische König“, dass die Premier League „ohne ihn ärmer sein wird. Mohamed Salah hat sich als einer der besten Spieler in der Geschichte von Liverpool und der Premier League etabliert, und der englische Fußball wird den ägyptischen Superstar schmerzlich vermissen.“ Die ‚Daily Mail‘ sortiert den zweifachen afrikanischen Fußballer des Jahres im obersten Regal ein: „Mohamed Salah hat Höhen erreicht, die in der heutigen Zeit nur Messi und Ronaldo erreicht haben.“ Wo es für den Angreifer im Sommer weitergeht, steht indes laut dessen Beratern nicht fest. ‚The Athletic‘ bringt neben Al Ittihad auch Al Hilal ins Gespräch. Laut dem ‚Liverpool Echo‘ ist neben der MLS auch eine Rückkehr nach Italien möglich, wo er früher für den AC Florenz und die AS Rom spielte.