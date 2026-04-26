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UEFA Champions League

Champions League: Bitterer Ausfall für Atlético

von Tristan Bernert - Quelle: Marca
Pablo Barrios im Trikot von Atlético Madrid @Maxppp

Atlético Madrid muss im anstehenden Champions League-Halbfinale auf Pablo Barrios verzichten. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wird der Mittelfeldspieler beide Spiele gegen den FC Arsenal mit einer Muskelverletzung verpassen. Ob er in einem möglichen Finale einsatzbereit wäre, sei noch unklar.

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Barrios ist ein wichtiges Puzzleteil im Mittelfeld der Rojiblancos und war in der ersten Saisonhälfte unumstrittener Stammspieler. Zwischen Februar und April hatte der 22-Jährige dann aber schon einmal mit einer Muskelverletzung zu kämpfen. In den vergangenen beiden Ligaspielen stand Barrios zwar wieder auf dem Platz, fällt jetzt aber erneut aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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