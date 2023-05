Medien: Bayern startet Gespräche mit Kolo Muani

Der FC Bayern geht in Sachen Verpflichtung von Randal Kolo Muani (24) offenbar erste Schritte. Wie ‚Sky‘ berichtet, gab es kürzlich erstmals direkten Kontakt zum Management des Angreifers von Eintracht Frankfurt. Die ersten Gespräche verliefen demnach positiv.

Kolo Muani kann sich dem Vernehmen nach einen Wechsel nach München gut vorstellen. Doch auch Manchester United zieht die Zügel an. Laut ‚Sky‘ geben die Red Devils aktuell „am meisten Gas“ bei Kolo Muani, der die Wunschbesetzung für die Mittelstürmer-Position sei.

Ganz so klar ist man sich darüber bei den Bayern noch nicht. Auch Victor Osimhen (24/SSC Neapel) und Harry Kane (29/Tottenham Hotspur) sind Kandidaten für die vakante Rolle im Sturm. Alle drei Optionen wären allerdings ziemlich kostspielig. Die Eintracht will am liebsten über 100 Millionen Euro Ablöse für Kolo Muani erzielen.