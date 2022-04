30 Millionen: Contes Bedingungen für PSG-Job

Für ein Engagement als Cheftrainer von Paris St. Germain möchte Antonio Conte offenbar ein beachtliches Gehalt. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, knüpft der italienische Übungsleiter einen potenziellen Wechsel von Tottenham Hotspur zum französischen Edelklub an zwei grundlegende Bedingungen. So will Conte dem Bericht zufolge pro Jahr 30 Millionen Euro von PSG beziehen.

Zusätzlich plant Conte, sein eigenes Trainerteam mit nach Paris zu bringen, sollte PSG sich von Mauricio Pochettino trennen. Derzeit stehen beide Trainer bei ihren jeweiligen Arbeitgebern noch bis 2023 unter Vertrag.