Liverpool-Krise: Slot übernimmt Verantwortung

Nach der heutigen 0:3-Klatsche des FC Liverpool gegen Nottingham Forest wies Cheftrainer Arne Slot die Verantwortung nicht von sich. „Ich habe versucht, ein paar Änderungen vorzunehmen, ein paar Anpassungen, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Eine große Enttäuschung. Wenn die Dinge gut laufen, laufen sie gut, wenn sie nicht gut laufen, ist das immer meine Verantwortung“, gab der 47-jährige Niederländer im Anschluss an die Partie zu verstehen.

Mit sechs Siegen und ebenso vielen Niederlagen rangieren die Reds in der Liga aktuell auf dem enttäuschenden elften Tabellenplatz. Dabei hatte der englische Meister im Sommer fast 500 Millionen Euro für frisches Personal ausgegeben. Unter anderem 145-Millionen-Zugang Alexander Isak (26) hing heute aber erneut in der Luft.