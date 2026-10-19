VfB aufgepasst: Jeltsch zu Transferziel Nummer eins erklärt

Trotz eines ziemlich verpatzten Saisonstarts sticht Finn Jeltsch (20) beim VfB Stuttgart immer wieder mit starken Leistungen hervor und verdiente sich zuletzt die Nominierung zur A-Nationalmannschaft. Auch wenn er im ersten Länderspielblock des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp nicht zum Einsatz kam, besteht kein Zweifel daran, dass der Rechtsfuß auch beim DFB eine große Zukunft hat.

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Wo diese auf Vereinsebene liegen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Liste der Verehrer des Innenverteidigers ist aber schon jetzt sehr lang und wöchentlich kommen mehr Klubs dazu. Einer will laut ‚Sport‘ im kommenden Sommer Ernst machen bei Jeltsch.

Wie die spanische Zeitung berichtet, hat Hansi Flick Deutschlands größtes Abwehrtalent intern als vorrangiges Transferziel eingestuft, um die Defensivreihe der Katalanen zu verstärken. Der deutschen Trainer verfolge die Entwicklung des VfB-Youngsters mit größtem Interesse und strebe die Verpflichtung für die nächste Saison an.

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Was traut ihr Finn Jeltsch zu? Jeltsch hat das Potenzial für einen absoluten Spitzenklub Jeltsch kann auf gehobenem europäischen Niveau spielen Jeltsch wird aktuell überbewertet Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch Real Madrid, Inter Mailand, Juventus Turin, der FC Arsenal und der FC Bayern München sollen dran sein. Jeltsch‘ Agentur steht dem Vernehmen nach bereits mit Barça und Inter in Kontakt. Der Vertrag des Abwehrspielers beim VfB läuft noch bis 2030. Die Schwaben beschäftigen sich vorsorglich mit möglichen Ersatzkandidaten und haben unter anderem Panagiotis Retsos (28/Olympiakos) auf der Liste.