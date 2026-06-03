Barça-Kandidat Silva ändert Transferplan

Bernardo Silva hat seinen Zukunftsplan geändert. Fabrizio Romano zufolge wird der portugiesische Mittelfeldmann, der Manchester City in diesem Sommer nach neun erfolgreichen Jahren ablösefrei verlässt, erst nach der Weltmeisterschaft entscheiden, zu welchem Klub er wechselt. Das bestätigt auch Silvas Berater Jorge Mendes gegenüber dem Transferinsider.

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Eigentlich wollte der filigrane Linksfuß noch vor der WM Klarheit haben. Weil sich die Verhandlungen allerdings ziehen, möchte sich der 31-Jährige nun zunächst auf das Turnier in Nord- und Mittelamerika konzentrieren. Die heißesten Transferspuren führen derweil nach Spanien. Der FC Barcelona befindet sich dem Vernehmen nach in der Pole Position, Silva würde sich gerne den Katalanen anschließen und für einen Barça-Wechsel wohl auch auf viel Gehalt verzichten. Aber Atlético Madrid hat ebenfalls konkrete Gespräche aufgenommen.