70-Millionen-Klausel: BVB an Real-Juwel dran

In den vergangenen Wochen wurden so einige vielversprechende Talente mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun strecken die Schwarz-Gelben offenbar die Fühler nach einem Defensiv-Juwel von Real Madrid aus. Laut ‚The Athletic‘ gehören die Schwarz-Gelben neben mehreren weiteren großen Klubs zu den konkreten Interessenten für den 18-jährigen Joan Martínez, der derzeit für Reals Akademie Castilla am Ball ist.

Ein Wechsel des talentierten Innenverteidigers sei allerdings derzeit nicht realistisch, da die Königlichen großes Vertrauen in den Rechtsfuß haben und den spanischen U19-Nationalspieler als einen ihrer interessantesten Nachwuchsspieler betrachten. Auch Martínez plane einen Verbleib in Madrid.

Der Youngster unterschrieb erst im September einen neuen Vertrag, dem Vernehmen nach bis 2029. Die darin verankerte Ausstiegsklausel liegt laut ‚The Athletic‘ bei rund 70 Millionen Euro und damit deutlich über dem üblichen Preis für Castilla-Talente. Andere Medien berichten sogar von einer 150 Millionen Euro hohen Klausel.

Klar ist: Ein Wechsel zu diesen Konditionen wird nicht über die Bühne gehen. Dass Dortmund aber trotzdem Interesse am 1,92 Meter großen Abwehrmann hat, ist durchaus denkbar. Dem BVB könnte eine Leihe vorschweben, womöglich fasst der Bundesligist auch einen festen Transfer in der Zukunft ins Auge, sollte Martínez nicht den Sprung ins Team von Xabi Alonso schaffen. Auf sein Profidebüt wartet der Jungspund bislang noch.