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Bundesliga

Transferziel: Bayern führt neue Gespräche

Der Poker um JJ Gabriel läuft heiß. Es sollen frische Verhandlungen mit dem FC Bayern stattgefunden haben.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
JJ Gabriel im Dribbling gegen Manchester City @Maxppp

Es haben neue Gespräche zwischen den Beratern von JJ Gabriel (16) und dem FC Bayern stattgefunden. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. Ein konkretes Angebot soll bislang aber nicht auf dem Tisch liegen.

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Die Münchner wollen zunächst auf eine Zusage des Offensivspielers von Manchester United warten. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen sich allerdings die spanischen Interessenten um den FC Barcelona und Real Madrid in der Pole Position zu befinden.

Gabriel versucht, einen zyprischen Pass zu bekommen, um im Winter ablösefrei auch außerhalb Englands unterschreiben zu können. Nichtsdestotrotz wäre eine Verpflichtung des englischen U17-Nationalspielers nicht gerade günstig. Das Gesamtpaket wird auf zehn bis 15 Millionen Euro geschätzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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