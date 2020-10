Tuchel: „Haben vielleicht nur elf Spieler“

Aufgrund von zahlreichen Verletzungen stellt sich die Mannschaft von Paris St. Germain derzeit nahezu von selbst auf. „Ich will, dass ein ambitioniertes und mutiges Team auf dem Platz steht“, erklärte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Ligue 1-Spiel gegen Nîmes Olympique am heutigen Freitag (21 Uhr), „es wird schwierig, aber auf der anderen Seite auch einfach, denn wir haben vielleicht nur elf, zwölf, 13 Spieler, die in der Lage sind zu spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den länger verletzten Juan Bernat und Thilo Kehrer fallen nun auch Julian Draxler, Marco Verratti und Marquinhos kurzfristig aus. Colin Dagba und Ander Herrara wurden während der Länderspielpause positiv auf Corona getestet. Neuzugang Danilo war in Kontakt mit dem ebenfalls positiv getesteten Cristiano Ronaldo und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Auch gegen Manchester United am Dienstag (21 Uhr) drohen zahlreiche Spieler auszufallen.