St. Pauli geht bei Guilavogui leer aus

von Dominik Sandler - Quelle: rsl.com
Morgan Guilavogui 2425 @Maxppp

Angreifer Morgan Guilavogui kehrt nicht zurück in die Bundesliga. Der Guineer schließt sich stattdessen Real Salt Lake in den USA an. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029 mit der Option auf eine weitere Saison.

Real Salt Lake
arriving from 🇫🇷
Im Winter war auch eine Rückkehr ans Millerntor beim 27-Jährigen im Gespräch. Bei seinem Stammklub RC Lens kam er in dieser Saison nicht auf die gewünschte Spielzeit. Der MLS-Klub überweist fünf Millionen Euro für den Rechtsfuß.

