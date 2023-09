„Das ist alles, was ich will“: Walker spricht über geplatzten Bayern-Wechsel

Mit dem FC Bayern war sich Kyle Walker eigentlich schon über einen Wechsel an die Säbener Straße einig. Der Transfer platzte. Nun verlängert der Rechtsverteidiger seinen Vertrag bei Manchester City voraussichtlich sogar bis 2026.

Die Verkündung wird wohl zeitnah erfolgen. Gegenüber der ‚BBC‘ kommt Walker noch einmal auf das Interesse der Münchner zu sprechen: „Bayern? Entscheidungen können getroffen werden, Dinge können sich ändern. Es war knapp, ja, aber im Fußball können Dinge passieren. Es sollte nicht sein.“

Der 33-Jährige führt aus: „Hätte ich diese Erfahrung genossen? Natürlich hätte ich das, aber dies (City, Anm. d. Red.) ist ein großartiger Verein und man darf nicht unterschätzen, was dieser Verein in den vergangenen sechs oder sieben Jahren geleistet hat. Warum sollte ich weggehen, wenn ich genug Spielzeit bekomme, die für mich richtig ist? Das ist alles, was ich will.“

Für Fans der Bayern sicherlich schwer verdauliche Worte. Immerhin hätte Walker dem Klub gut zu Gesicht gestanden – gerade jetzt. Benjamin Pavard (27) hat mit seinem Wechsel zu Inter Mailand sowohl hinten rechts als auch in der Innenverteidigung eine Lücke hinterlassen, die auf den letzten Metern des Transferendspurts nicht geschlossen werden konnte.