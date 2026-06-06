Weltmeisterschaft
WM-Aus für Ex-Dortmunder Balerdi
@Maxppp
Die argentinische Nationalmannschaft muss bei der anstehenden Weltmeisterschaft auf Leonardo Balerdi verzichten. Wie der argentinische Journalist Nacho Rivarola berichtet, hat sich der 27-Jährige eine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Der Innenverteidiger werde mindestens einen Monat ausfallen.
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Balerdi kam in sieben der 18 WM-Qualifikationsspiele für La Albiceleste zum Einsatz und wurde erstmals für ein internationales Turnier nominiert. Wer für den ehemaligen Dortmunder in den WM-Kader nachrückt, ist bisher noch nicht bekannt.
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